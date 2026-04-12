Огурец против помидора: врач из Подмосковья назвала победителя в битве витаминов

Спор о том, какой овощ полезнее — хрустящий огурец или сочный помидор, — не утихает годами. Врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Светлана Черепицына в беседе с REGIONS расставила все точки над i. Ответ, как это часто бывает, оказался в компромиссе.

Вот основные различия между овощами по версии эксперта:

Калорийность: огурец — 12-15 ккал на 100 г, помидор — 20-22 ккал;

Состав: огурец на 95% состоит из структурированной воды, помидор — из мякоти, богатой витаминами;

Витаминный профиль: помидор лидирует (витамины С, А, калий, магний, железо);

Уникальные свойства: у помидора — ликопин (антиоксидант), у огурца — гидратация и клетчатка.

Помидор: чемпион по витаминам

Чтобы получить дневную норму витамина С, достаточно съесть два средних помидора. Для того же эффекта от огурцов потребовалось бы около трех килограммов. По словам эксперта, помидоры — это природный поливитаминный комплекс. Огурец тоже полезен, но его набор значительно скромнее.

Особая гордость томатов — ликопин, мощный антиоксидант, который снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Лучше усваивается с жирами (например, оливковым маслом) и после термической обработки.

Огурец: король гидратации и кишечника

Главная сила огурца — восполнение водного баланса. Он действует как мягкое мочегонное, помогая бороться с отеками и нормализовать давление. «Особенно хочу отметить пользу для пищеварения, — говорит врач. — Клетчатка огурца стимулирует перистальтику, а сам овощ помогает снизить кислотность желудка при гастрите».

Кому стоит быть осторожнее

У каждого овоща есть противопоказания:

— Огурцы: при обострении панкреатита, язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью (плотная кожица и сок могут вызвать раздражение);

— Помидоры: при желчнокаменной болезни (желчегонный эффект) и аллергии на красные овощи.

«Самое главное — это умеренность и разнообразие. Не стоит отказываться от летнего салата из огурцов и помидоров. Вкупе они создают синергию: огурцы увлажняют и снабжают клетчаткой, а помидоры — антиоксидантами и витаминами. Идеальный дуэт для вашего здоровья и фигуры», — заключает врач-гастроэнтеролог.

