Нутрициолог оценил «картофельную диету», о пользе которой заявил Лукашенко

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.Ru» , что картофель действительно может принести пользу при похудении, как об этом недавно заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Президент республики отмечал, что нужно сочетать картофельные блюда со спортом, и якобы «никогда не поправишься». По словам врачам Гузман, овощ действительно не является «абсолютным злом» для фигуры. Однако многое зависит от способа приготовления и физической активности. Если жареный соленый картофель, фри или чипсы принесут лишние килограммы, то вареный или приготовленный в духовке хорошо усвоятся организмом и не отразятся на весе.

«Основная часть картофеля – это углеводы, преимущественно крахмал. Картофель содержит клетчатку, особенно в кожуре. Клетчатка важна для пищеварения, способствует чувству сытости и контролирует уровень сахара в крови. Поэтому польза больше будет, если есть с кожурой», — отметила специалист.

Врач призвала помнить, что пюре может повышать уровень сахара, в связи с чем с блюдом следует быть осторожнее диабетикам и людям инсулинорезистентностью. Однако слова Лукашенко действительно имеет медицинскую логику: повышенная физическая активность поможет утилизировать глюкозу и контролировать вес, не отказываясь от любимой картошки.

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