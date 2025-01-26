Нутрициолог оценил «картофельную диету», о пользе которой заявил Лукашенко
Врач Гузман согласилась со словами Лукашенко о пользе картофеля при похудении
Фото: [Медиасток.рф]
Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.Ru», что картофель действительно может принести пользу при похудении, как об этом недавно заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент республики отмечал, что нужно сочетать картофельные блюда со спортом, и якобы «никогда не поправишься». По словам врачам Гузман, овощ действительно не является «абсолютным злом» для фигуры. Однако многое зависит от способа приготовления и физической активности. Если жареный соленый картофель, фри или чипсы принесут лишние килограммы, то вареный или приготовленный в духовке хорошо усвоятся организмом и не отразятся на весе.
«Основная часть картофеля – это углеводы, преимущественно крахмал. Картофель содержит клетчатку, особенно в кожуре. Клетчатка важна для пищеварения, способствует чувству сытости и контролирует уровень сахара в крови. Поэтому польза больше будет, если есть с кожурой», — отметила специалист.
Врач призвала помнить, что пюре может повышать уровень сахара, в связи с чем с блюдом следует быть осторожнее диабетикам и людям инсулинорезистентностью. Однако слова Лукашенко действительно имеет медицинскую логику: повышенная физическая активность поможет утилизировать глюкозу и контролировать вес, не отказываясь от любимой картошки.
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