Нутрициолог Петрова рассказала про принцип клеточного питания

Врач-нутрициолог Наталья Петрова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, что такое клеточное питание и чем оно так полезно для здоровья.

Клеточное питание отсылает к здоровым клеткам организма. Сам рацион выстроен не как диета, а как сбалансированное меню на каждый день. Принцип прост: человек должен потреблять необходимый объем белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, который будет поддерживать здоровье всех клеток. Именно это позволит организму выстроить мощную защиту против разных бактериальных и иных угроз.

Часто сторонники клеточного питания употребляют еду и БАДы, исходя из потребностей своего организма. Часто меню составляется так, что день начинается с воды, смешанной с лимоном и медом. Далее завтрак, обед и ужин состоят из легких блюд.

«Когда мы говорим о механизмах клеточного питания, то понимаем, что клетка не съест ни брокколи, ни пророщенную пшеницу, ни рубу. Это, на мой взгляд, является одним из вариаций рестрективных (ограничительных) диет», — объяснила врач-нутрициолог Наталья Петрова.

По словам врача, важно поддерживать сбалансированное по БЖУ потребление пищи, пить нормальное количество воды и уделять время физактивности. Спорт поможет максимально использовать внутренние «электростанции» клетки. Однако врач уточнила, что клеточное питание не просто недельный рацион, а целый образ жизни.

Главное — рассчитать норму белка (1 г на 1 кг массы тела), углеводов (3-4 г на 1 кг м.т.) и жиров (1 г на 1 кг м.т.). Лучше всего подключить к этому процессу специалистов, а также сдать анализы. Понять наличие клеточного голодания можно по общему анализу крови, белка, гемоглобина, витаминов и элементов.

Ранее сообщалось, что врач-нутрициолог Башкирова назвала продукты, ускоряющие старение.