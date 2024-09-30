Нутрициолог Попкова объяснила пользу тыквы для ЖКТ и иммунитета

Практикующий нутрициолог Ирина Попкова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, в чем польза тыквы и почему овощ по праву можно назвать самым важным сезонным плодом осени.

В тыкве много витамина А и веществ, полезных для зрения, кожи и слизистых. Также оранжевый овощ знаменит богатым содержанием витамина С, К и группы В. Помимо этого плод обладает магнием, калием, железом. Это все вкупе несет большую пользу для иммунитета и пищеварительной системы.

«Благодаря содержанию витаминов и минералов, тыква поддерживает пищеварение, иммунную защиту, тем самым помогает лучше справляться с сезонными «простудами». Высокое содержание калия способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы», — отметила она.

Лучше всего тушить или запекать тыкву. Она подходит для завтрака с кашей или блинами, а также для выпечки. Некоторые превращают тыкву в пюре, делая джемы и различные деликатесы.

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