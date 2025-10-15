Нутрициолог раскрыла, из каких продуктов получить цинк, селен и йод

Нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru раскрыла систему минерального обеспечения организма, где каждый ключевой орган требует специфического набора элементов для оптимальной работы.

Так, щитовидная железа, управляющая метаболизмом, нуждается не только в йоде, но и в цинке, селене и меди, которые совместно регулируют выработку гормонов и защищают клетки от повреждений.

Печень, выполняющая детоксикационную функцию, требует селена для антиоксидантной защиты и молибдена для энергетического обмена, тогда как почки для фильтрации крови зависят от магния и калия, регулирующих водно-электролитный баланс.

Мозговая деятельность напрямую связана с наличием магния для передачи нервных импульсов и цинка для защиты нейронов, тогда как сердечно-сосудистая система зависит от тандема натрия и калия, контролирующих артериальное давление.

Костная система, выступающая минеральным депо, требует не только кальция, но и бора с фосфором для поддержания структурной целостности.

Эксперт Леонова рекомендует комбинировать разнообразные группы продуктов для получения всех минералов. Например, морепродукты для получения йода, орехи для селена, злаки для магния и молочные продукты для кальция. Дефицит даже одного элемента может нарушить работу всей системы.

