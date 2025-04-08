Нутрициологи попросили исключить их из «списка колдунов»

Российские специалисты по питанию обратились к правительству, Государственной думе и Общественной палате с просьбой исключить их из законопроекта, приравнивающего их деятельность к эзотерическим услугам и, как следствие, запрещающего их рекламу, передает «Коммерсантъ».

Данная инициатива исходит от депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ). Нутрициологи утверждают, что ограничение их рекламной деятельности негативно повлияет на здоровье населения и снизит потенциальную продолжительность жизни россиян.

Научное сообщество, напротив, относится к деятельности нутрициологов скептически, не признавая ее научный характер. Сама Останина заявила о готовности к обсуждению и возможной корректировке законопроекта.

Как стало известно «Коммерсанту», 14 организаций, включая «некоммерческие организации, учреждения в сфере охраны общественного здоровья и ведущие нутрициологические школы», направили коллективное обращение 4 апреля Михаилу Мишустину, Сергею Леонову и Лидии Михеевой.

Инициатива Останиной, обнародованная 11 марта, предлагает блокировать ресурсы, рекламирующие алхимиков, астрологов, нутрициологов и другие подобные направления. Список включает 38 видов деятельности.

Нутрициологи позиционируют себя как экспертов в области питания, занимающихся улучшением здоровья путем оптимизации рациона и формирования здоровых привычек. Они предоставляют консультации, разрабатывая диеты для различных групп населения.

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