Нужен дисклеймер: в Госдуме придумали новый способ бороться с пропагандой наркотиков

Комитет Госдумы по охране здоровья принял ряд поправок к проекту закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поправки предусматривают случаи, когда в произведениях литературы и искусства можно упоминать наркотики, и это не будет считаться их пропагандой.

«Речь идет о наличии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», – рассказала депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также поправки уточняют понятие «антинаркотическая пропаганда».

«Под ним будет пониматься распространение информации об уголовной и административной ответственности, о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, вызываемых незаконным потреблением наркотических средств, а также о результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений», – уточнила Фролова.

Законопроект был предложен правительством и принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года. Во втором чтении его планируют рассмотреть 15 мая.

«Россия против наркотиков! И всем нам важно противодействовать этим негативным вызовам современности, с которыми сталкивается весь мир. Пропаганды наркотиков не должно быть в современном обществе. И каждый должен осознавать, что нарушения в этой области приведут к неизбежной административной и уголовной ответственности», – заключила депутат Госдумы.

Ранее мы рассказывали, в Госдуме приняли решение проверять браки россиян с иностранцами.