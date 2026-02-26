«Нужна помощь каждого»: омские медики объявили сбор средств для коллеги, лежащего парализованным в Таиланде

Омские врачи просят неравнодушных помочь их коллеге — детскому травматологу-ортопеду Областной детской клинической больницы Михаилу Коробейникову, который оказался в тяжелой ситуации в Таиланде, пишет «МК».

Во время отпуска у 48-летнего врача произошел инфаркт спинного мозга, из-за чего мужчина оказался парализован. Сейчас он находится в больнице, но для возвращения на родину требуется специальный медицинский борт — обычная перевозка невозможна из-за состояния пациента.

Семья Михаила обратилась за помощью в российское посольство. Однако процесс осложняется тем, что каждое медицинское вмешательство необходимо согласовывать со страховой компанией, что затягивает время. Спасти врача может только срочная эвакуация.

Омская региональная Ассоциация врачей объявила сбор средств на организацию спецрейса. Подробности о переводе денег можно найти на официальном сайте организации.

Коллеги и близкие надеются на отзывчивость людей и верят, что Коробейников сможет вернуться домой и продолжить лечение в России.

Ранее сын парализованного в Таиланде врача рассказал, с какими трудностями сталкивается при попытке вывезти отца домой.