Стало известно, почему омского врача не могут эвакуировать из Таиланда

Сын детского травматолога из Омска Михаила Коробейникова раскрыл новые подробности затянувшейся эвакуации отца из Таиланда. Как пишет omsk.aif.ru, врач оказался парализован из-за редкого спинального инфаркта и сейчас находится в больнице на островах. Вывезти его на родину мешает сразу несколько факторов.

Первоочередная задача — доставить Коробейникова с островов на материк. Как рассказа его сын, транспортировка возможна только в горизонтальном положении, для чего требуется специальный медицинский борт либо выкуп нескольких мест в обычном самолете, чтобы разместить носилки.

Однако главная проблема — конфликт между страховой компанией и таиландской клиникой. По словам сына, страховщик утверждает, что перечислил деньги на лечение, но медицинское учреждение отрицает получение средств. Из-за этого процесс эвакуации застрял на мертвой точке.

Кроме того, для вывоза врача необходимо получить официальную выписку и разрешение местных врачей. Пока бюрократические и финансовые противоречия не урегулированы, омский травматолог остается в Таиланде, а его семья продолжает бороться за его возвращение.

Ранее туристы из России рассказали о поджогах и беспорядках в Мексике.