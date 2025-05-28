Нужно будет срочно бежать в туалет: PepsiCo добавила «хитрый» подсластитель в газировку Evervess

Компания PepsiCo тайно заменила сахар в своей газировке Evervess на искусственные подсластители, пишет телеграм-канал Mash. Эти добавки, по мнению специалистов, могут вызвать неприятные побочные эффекты, включая диарею.

Ранее сахарный заменитель содержался только в популярной «Любимой коле» от того же производителя. Однако, как рассказал Mash гастроэнтеролог Никита Харлов, в составе Evervess теперь присутствуют сразу несколько искусственных подсластителей — ацесульфам калия, аспартам, цикламат, сахарин и фенилаланин.

Кроме того, в состав напитка входят бензоат натрия, цитрат натрия, гуммиарабик и сорбат калия. По словам врача, именно эти компоненты могут привести к резкому спазму кишечника и необходимости срочного похода в туалет после употребления 1,5 л газировки.

В PepsiCo телеграм-каналу сообщили, что сокращение содержания сахара в напитках — вынужденная мера. Там отметили, что на данный момент компания не получила жалоб на побочные эффекты от своей продукции.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что из-за роста акцизов производители газировки в России уменьшили количество сахара в своих напитках.