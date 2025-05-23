Российские газировки теряют сахар: стало известно, как акцизы меняют состав напитков

Сладкие газированные напитки в России становятся менее калорийными — производители массово снижают содержание сахара, чтобы избежать повышенных акцизов. Об этом сообщает KP.RU.

С 1 июля 2023 года налог на сладкую газировку (с содержанием сахара более 5 г/100 мл) составил 7 руб./литр, а с 2025 года вырастет до 10 руб. Анализ полок супермаркетов показывает: многие популярные марки уже пересмотрели рецептуры. «Дюшес» и «Байкал» теперь содержат 4,5-4 г сахара вместо прежних 10-11 г, их калорийность упала с 40-45 до 17-20 ккал/100 мл. Однако классические варианты вроде «Доброй Colа» и Evervess сохраняют традиционный сладкий вкус.

«Но проблема в том, что, привыкая к сладким напиткам, люди потом уже неохотно покупают другие. И производители вынуждены это учитывать», — отмечает врач Зухра Павлова.

Эксперты подтверждают: акцизы ускорили тренд на снижение сахара, хотя производители и раньше выпускали «легкие» версии напитков. В Минфине заявляют о двойной пользе меры — защите здоровья населения и пополнении бюджета (ожидаемые поступления в 2025 году — 23,4 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что в России из сладких напитков начали убирать сахар.