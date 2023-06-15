«Нужно держаться подальше подальше»: разъяренный бык убил гулявшую по полю девушку в Курской области
Россияне дали важный совет после того, как девушку убил бык
Фото: [freepik.com]
Бык в Курской области убил женщину и тяжело ранил ее мужа. Инцидент произошел утром 15 июня в селе Солдатском, сообщает канал «112».
По данным журналистов, трехлетний бык набросился на пару, когда они гуляли по лугу. Женщина погибла сразу, а мужчину госпитализировали, сейчас за его жизнь борются врачи.
Разъяренное животное после нападения не успокоилось и начало бодать машину. Быка удалось обезвредить лишь спустя несколько часов. Сейчас ветеринары проверяют, не болен ли бык бешенством.
«Это очень грустная и трагическая новость. Надеюсь, специалисты смогут предотвратить подобные ситуации в будущем»; «Бык — опасное животное, это известно давно. Кто был в деревне, тот знает, что от любого быка нужно держаться подальше», — комментируют новость пользователи Сети.
Также некоторые россияне рассказали похожие истории.
«В том году бык налетел на моего дядю. Пяти минут хватило, чтобы человек загремел в реанимацию с ужасными травмами. Чудом рядом оказалась собака, которая начала лаять на быка, и тот погнался за ней. Дядю без сознания нашел его тесть», — рассказала Владислава Ш.
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