«Нужно перевоспитывать»: стало известно, почему мужья становятся жадными после свадьбы

Жадный муж — это один из самых страшных кошмаров женщин. Нередко жадность мужчины становится неприятным открытием для молодой жены только после свадьбы. Женщины ругаются, плачут и ищут причины в магии. Ведь гораздо легче поверить в магическую атаку на любимого, чем признать, что выбор спутника жизни был сделан неверно.

Мы решили спросить экстрасенса Инесса Алиеву: правда ли, что причины жадности супруга кроются в магии? По ее словам, она тут ни при чем.

«Очень маловероятно, что к мужу прицепилась какая-то сущность или бес. Тут либо в человеке это уже заложено, либо он становится жадным со временем. Мужчина мог быть расточительным, и женщины постоянно им пользовались. Он покупал дорогие подарки и ждал, что человек ответит ему любовью, но этого не происходило», — объясняет Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, причины жадности мужей кроются в семье, и поэтому жадину нужно перевоспитывать — разговаривать и объяснять, что к чему, если хотите сохранить отношения.

Алиева добавила, что в очень редких случаях может помочь и магия. Однако, подчеркнула она, подобные проблемы лучше решать с психологом.

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