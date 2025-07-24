«Нужно знать меру»: музыкальный критик дал жесткий совет Сергею Лазареву

Музыкальный критик Сергей Соседов расширил список артистов, которые, по его мнению, засиделись на российской эстрадной сцене. В беседе с Общественной службой новостей он высказался о Сергее Лазареве, Николае Баскове и Филиппе Киркорове.

После недавних высказываний о Киркорове и Баскове теперь под прицел попал Сергей Лазарев. Эксперт признает вокальный талант певца, но считает, что его время прошло.

«Сейчас больше в тренде эпатаж, а не талант. Никто больше не хочет наслаждаться пением, все хотят треша, а эти старички уже не способны на такое. <...> Его очень много, нужно знать меру, иначе мы просто станем страной трех артистов, а это печальная участь», — сказал критик.

Тем временем стриминг-сервисы показывает, что песни Лазарева по-прежнему пользуются популярностью.

Ранее сообщалось, что продюсер Дробыш высмеял Ольгу Бузову за решение петь на английском.