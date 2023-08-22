Нужны герои-комсомольцы: психолог Костеренко предложил показывать в кино других персонажей в противовес героям «Барби»

Премьера фильма «Барби» в России запланирована на начало сентября 2023 года. Поскольку прокатного удостоверения нет, все будет проходить в формате предсеансного показа: зрители купят билет на короткометражку, а перед ней в качестве промо-ролика будет показана нашумевшая лента.

Как рассказал психолог и общественный деятель Сергей Костеренко, в западном кинематографе, особенно американском, восхваляют образы, которые не полезны для российской культуры.

«Мягкое внедрение нормальности ЛГБТ и подобного — такое нам не на пользу. Но даже это не повод бойкотировать массовую культуру. Скорее, стоит быть более внимательными, чтобы различать привнесение ложных ценностей и отфильтровывать их», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что же касается ленты «Барби», уточнил Костеренко, еще до выхода в российский прокат она взметнула спрос на одноименных кукол и другие товары, связанные с брендом.

«Культура Барби действительно оказывает влияние на мировоззрение девочек, их стандарты красоты и способность принимать себя, но просмотр фильма в кинотеатре не является решающим элементом влияния. Здесь больше пиар-кампания, которая уже развернута в интернете», — рассказал психолог.

Поэтому, добавил он, следует развивать собственные яркие образы, которым захочется следовать.

«В советское время это были герои-комсомольцы, «Молодая гвардия», «Неуловимые мстители» и так далее. Сейчас в нашей культуре требуется создание новых кумиров, соответствующих времени. Образы, которым захочется следовать подрастающему поколению, брать пример и подражать. Но эти образы должны вписываться в наш культурный контекст», — считает собеседник.

Сегодня, уточнил эксперт, в России недостает героев, пропагандирующих наши традиционные ценности.

«Нам нужны персонажи, демонстрирующие соборность, единство, равноправие разных народов, продвигающие героизацию спасения и приоритет помощи другим вместо эгоизма, творчество и созидание вместо культа потребительства, честь, честность, верность вместо хитрости и обмана», — подытожил общественник.

Ранее выяснилось, почему фильм «Барби» стал популярен в России еще до показа.