Nvidia аннулировала доступ россиян к обновлениям для драйверов своих видеокарт
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Как сообщило РИА Новости, пользователи из России больше не могут загружать обновления драйверов для графических процессоров этой компании. При переходе на страницу загрузки появляется уведомление о запрете доступа, а запрос блокируется файерволлом Edgecast.
Компания Nvidia, основанная в 1999 году, также активно разрабатывает технологии в области искусственного интеллекта. Ее главный офис располагается в Санта-Кларе, штат Калифорния.
В 2022 году Nvidia заявила, что прекратила операции в России.
Ранее сообщалось, что крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY одновременно уволил всех сотрудников, которые являются гражданами России.
До 2022 года офисы компании располагались на территории России. В связи с введенными санкциями крупнейший разработчик софта решил покинуть страну.