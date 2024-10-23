Nvidia аннулировала доступ россиян к обновлениям для драйверов своих видеокарт

Как сообщило РИА Новости, пользователи из России больше не могут загружать обновления драйверов для графических процессоров этой компании. При переходе на страницу загрузки появляется уведомление о запрете доступа, а запрос блокируется файерволлом Edgecast.

Компания Nvidia, основанная в 1999 году, также активно разрабатывает технологии в области искусственного интеллекта. Ее главный офис располагается в Санта-Кларе, штат Калифорния.

В 2022 году Nvidia заявила, что прекратила операции в России.

Ранее сообщалось, что крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY одновременно уволил всех сотрудников, которые являются гражданами России.

До 2022 года офисы компании располагались на территории России. В связи с введенными санкциями крупнейший разработчик софта решил покинуть страну.