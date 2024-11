NYP: Байден в шутку украл булочку из армейского буфета

В это время звучала песня Синди Лопер Girls Just Want to Have Fun («Девчонки просто хотят веселиться»). Наблюдающие за ситуацией люди с тревогой следили за поведением главы государства.

Это далеко не первый раз, когда действующий президент США попадает в подобные казусы. Так, на саммите НАТО в июле он ошибочно назвал украинского президента Владимира Зеленского «президентом Путиным».

Журналисты отметили, что эта путаница только увеличила тревогу западных элит относительно его умственных способностей.

Ранее сообщалось, что Байден намерен присутствовать на инаугурации своего сменщика, республиканца Дональда Трампа.