Западные чиновники и множество военных аналитиков уверены, с начала спецоперации России Украина потеряла убитыми и ранеными не менее 150 тыс своих военнослужащих. И это, как пишет со ссылкой на осведомленные источники газета New York Times, только по самым оптимистичным подсчетам.

Как следует из материала, на Украине с каждым днем в геометрической прогрессии растет количество простых украинцев, пытающихся всеми силами избежать мобилизации.

«Более 150 тыс украинских военных были убиты или ранены», — говорится в статье американского издания.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, ежедневные безвозвратные потери украинской армии составляют не менее 700 человек в день. По мнению эксперта, контроль российской армии над Купянском поставит под угрозу определенную группировку украинских войск, в связи с чем ВСУ будут стараться удержать Купянск даже за счет ослабления прочих фронтов.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.