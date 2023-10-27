NYT: начало наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа заглохло на неопределенный срок

В Израиле пока не могут прийти к единому мнению, когда стоит начинать проведение наземной военной операции в отношении ХАМАС в секторе Газа. На это прямо указывает в своем материале газета New York Times.

Мало того, в израильском руководстве бродят мнения в целесообразности ее проведения. Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви проинформировал общественность, что армией обороны Израиля выстроен «высококлассный» план будущей операции. При этом начало наземной операции в анклаве срывалось уже несколько раз то из-за погоды, то по иным причинам.

«Израильские лидеры, поклявшиеся отомстить ХАМАС за жестокие расправы над мирными жителями, еще не договорились о том, как это сделать, хотя военные могут начать действовать уже в пятницу», — приводится в материале New York Times.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».