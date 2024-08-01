NYT: трое организаторов терактов 11 сентября в США избегут смертной казни
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Трое организаторов террористического акта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пошли на сделку со следствием, чтобы избежать смертного приговора, пишет The New York Times.
По словам собеседников издания в Пентагоне, знакомых с ситуацией, все трое признали свою вину и, скорее всего, получив пожизненные сроки, смогут увернуться от смертной казни.
«Соглашения удалось достичь по делу предполагаемого главного организатора Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников», — приводится в материале.
Отмечается, что террористы не стали отрицать всех вменяемых им американским правосудием преступлений, включая убийство 11 сентября 2001 года 2 976 человек.
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