NYT: трое организаторов терактов 11 сентября в США избегут смертной казни

Трое организаторов террористического акта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пошли на сделку со следствием, чтобы избежать смертного приговора, пишет The New York Times.

По словам собеседников издания в Пентагоне, знакомых с ситуацией, все трое признали свою вину и, скорее всего, получив пожизненные сроки, смогут увернуться от смертной казни.

«Соглашения удалось достичь по делу предполагаемого главного организатора Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников», — приводится в материале.

Отмечается, что террористы не стали отрицать всех вменяемых им американским правосудием преступлений, включая убийство 11 сентября 2001 года 2 976 человек.

Ранее сообщалось о том, что белорусский суд приговорил к расстрелу наемника из Германии. Его признали виновным в нарушении шести статей Уголовного кодекса.