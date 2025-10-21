О вреде мата и силе добрых дел: необычная встреча-урок прошла в подмосковной школе

Настоятель храма Рождества Богородицы из села Суворово Волоколамского округа Андрей Сергейчук провел встречу с учениками школы деревни Кашино, посвященную духовному просвещению. Об этом сообщает издание REGIONS.

В ходе беседы священник акцентировал внимание на пагубном влиянии сквернословия на личность человека. Встреча прошла в формате активного диалога — школьники задали множество вопросов, на которые священник отвечал доступным языком, используя жизненные примеры, понятные подрастающему поколению.

«Скверные слова пагубно влияют на человека, они не только оскверняют речь, но и, словно яд, отравляют душу каждого из нас», — сказал священник Андрей Сергейчук.

В качестве практической альтернативы негативным речевым привычкам священник предложил детям сосредоточиться на добрых делах, милосердии и сострадании к окружающим. По словам отца Андрея, именно эти качества создают комфортное состояние для души.

Подобные просветительские встречи становятся регулярной практикой в образовательных учреждениях Подмосковья, позволяя формировать у детей ценностные ориентиры через открытый диалог с представителями духовенства.

Ранее священник рассказал, как правильно обращаться с вещами умерших и сохранять память.