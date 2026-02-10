«Об этом предпочитают молчать»: что именно взорвалось рядом с Землей два года назад

Астрофизики из Массачусетского университета предложили новое объяснение загадочному событию, зафиксированному в 2023 году. Тогда детекторы поймали нейтрино KM3-230213а — частицу феноменальной энергии, в сотни тысяч раз превосходящую показатели самых мощных земных ускорителей. Ученые полагают, что этот выброс мог стать свидетельством не падения, а окончательного «испарения» первичной черной дыры. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Review Letters.

Согласно теории, такие дыры, в отличие от звездных, могли сформироваться в первые мгновения после Большого взрыва и иметь небольшую массу. Излучение Хокинга приводит к их постепенной потере массы, и на финальной стадии этот процесс завершается мощным взрывом. Именно такой катаклизм, по мнению исследователей, и породил рекордное нейтрино.

Новая модель также вводит понятие «темного заряда», который мог связывать первичные черные дыры с темной материей. Это объясняет, почему другие обсерватории, такие как IceCube, не зафиксировали аналогичных событий — возможно, они наблюдали за другими регионами космоса.

