«Обалдела от счета»: в США россиянке выставили счет в 17 млн руб. за удаление аппендицита

Россиянка столкнулась с шокирующими реалиями американской системы здравоохранения во время поездки в США. О своей истории она рассказала в соцсетях.

После ужина тако у девушки возникла острая боль в животе, и муж вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали острый аппендицит и доставили пациентку в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По словам россиянки, условия больницы были хорошими: уже через два часа ей провели лапароскопическую операцию, предоставили комфортную палату с качественным питанием и внимательным медицинским обслуживанием.

Ситуация омрачилась счетом, который через три недели увидела девушка. За операцию ей нужно было заплатить $199 тыс. (17 млн руб.). В стоимость входят компьютерная томография, операция, анестезия, пребывания в палате, анализы, лекарства и даже специальное меню.

Благодаря наличию страховки большая часть расходов была покрыта — страховая компания оплатила 95% счета. Однако и оставшиеся $10 тыс. доплаты стали серьезной суммой для семьи.

Этот случай наглядно демонстрирует высокую стоимость медицинских услуг в США. Роды без страховки, например, обходятся там в $10-30 тыс. Чтобы наложить гипс на сломанную руку, придется заплатить $2-5 тыс., а за визит к терапевту длительностью 15 минут нужно отдать около $200.

Особое внимание в американской системе здравоохранения уделяется страховому покрытию. Разные типы полисов предлагают различный уровень защиты: базовый стоит около $500 в месяц, премиум — до $1,5. При этом около 28 млн американцев не имеют медицинской страховки.

