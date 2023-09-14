Объект дорожного сервиса возведут в Солнечногорске

В Солнечногорске в районе дачного поселка Поварово, вблизи автомобильной дороги «Ложки-Поварово-Пятница» построят двухэтажный объект дорожного сервиса, сообщили в Мособлархитектуре.

Площадь нового здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 12 новых рабочих мест. Объект будет состоять из административной части и шести секций для обслуживания автомобилей, его выполнят в современном стиле. На здании также предусмотрят места для информационных конструкций с подсветкой. Пространство вблизи здания благоустроят, также будут созданы парковочные места для автотранспорта. Отметим, что проектировщиком выступает ООО «РСР».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.