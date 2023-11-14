Объем производства кофе без кофеина и жареного кофе нарастили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрод МО]
За девять месяцев этого года в Подмосковье произвели 11,56 тысячи тонн кофе без кофеина и жареного кофе, что на 8,8% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«В сентябре текущего года, Московской областью произведено более 42,7% от общего объема кофе без кофеина и жареного кофе, произведенного в Центральном Федерального округе и 18% от общероссийского объема», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что в достижении таких результатов, в том числе, помогли крупные производители региона. К ним относятся ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», LEBO Coffee, ООО «Джаред», ООО «Кофеско», ООО «Кофепод», ООО «ФРЭШ КОФЕ», ООО «Производственная компания Монтана кофе».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.