Объемы производства кормовых добавок и ветпрепаратов увеличат в Московской области

Предприятие «Апиценна» из Балашихи модернизирует производственные мощности, что позволит производить более 380 тонн продукции для сельскохозяйственных животных и около 167 тонн — для мелких домашних и непродуктивных животных каждый год. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.