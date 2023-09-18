Объемы производства кормовых добавок и ветпрепаратов увеличат в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Предприятие «Апиценна» из Балашихи модернизирует производственные мощности, что позволит производить более 380 тонн продукции для сельскохозяйственных животных и около 167 тонн — для мелких домашних и непродуктивных животных каждый год. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
Компания производит лекарственные ветпрепараты, кормовые добавки, зоогигиенические и косметические средства, а также средства для дезинфекции.
«Объем планируемых инвестиций составит 300 миллионов рублей», — уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В результате модернизации будет создано 80 новых рабочих мест. Отметим, что компания работает на территории России, а также семи других стран, в том числе, Белоруссии, Узбекистана, Грузии, Казахстана.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.