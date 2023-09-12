Объемы собранного картофеля в Московской области превысили прошлогодние показатели

В Московской области собрали картофель с площади 3,8 тысячи гектаров, что составляет 27% от общего плана, сообщили в областном Минсельхозпроде. Собранные объемы уже превышают прошлогодние показатели.

«Валовый сбор составил 127,6 тысячи тонн, что на 85,6 тысячи тонн превышает показатели прошлого года. Средняя урожайность сейчас составляет 334 центнера на гектар», — отметил зампред Правительства регионе Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что в общей сложности в этом году картофель будет собран с площади в 13,9 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.