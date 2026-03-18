«Обещают ускорить Telegram, а сами воруют данные»: вредоносные приложения атакуют россиян на фоне блокировки мессенджера

В российском сегменте интернета зафиксирован кратный рост числа вредоносных приложений, которые маскируются под инструменты для ускорения работы Telegram и обхода ограничений, рассказал ТАСС член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, такие программы обещают повысить скорость загрузки и помочь с доступом к мессенджеру, но на самом деле используются злоумышленниками для кражи личных данных.

Распространяются такие приложения через сторонние сайты, неофициальные каталоги и ссылки в иностранных мессенджерах или социальных сетях. После установки они запрашивают избыточные разрешения — доступ к контактам, файлам, уведомлениям и даже SMS-сообщениям.

«Это позволяет атакующим перехватывать коды подтверждения, получать доступ к аккаунтам и собирать конфиденциальную информацию пользователя», — сказал Немкин.

В некоторых случаях вредоносное программное обеспечение (ПО) превращает устройство в часть ботнета, используемого для рассылки спама или распространения опасных ссылок. Фиксируются также попытки кражи платежных данных и получения доступа к банковским приложениям.

Россиянам рекомендуют устанавливать приложения только из проверенных источников, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и не переходить по подозрительным ссылкам. При малейших сомнениях лучше отказаться от установки и проверить информацию, чтобы избежать потери доступа к аккаунтам и утечки персональных данных.

Ранее эксперт Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram перешла в завершающую стадию.