«Обещали награду за мужа-героя»: мошенники обманули вдову бойца СВО на 10 млн рублей

В Курганской области мошенники похитили 10 млн руб. у 48-летней россиянки — вдовы погибшего участника специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Злоумышленники использовали циничную схему обмана, основанную на чувствах женщины.

По информации правоохранителей, преступники позвонили женщине и сообщили, что ее супруг посмертно представлен к государственной награде. Под этим предлогом они убедили ее назвать номер своего страхового свидетельства (СНИЛС) и адрес электронной почты для так называемой проверки данных.

Вскоре на телефон россиянки поступило сообщение о якобы произошедшем взломе учетной записи на портале «Госуслуги». Используя этот ложный предлог, мошенники убедили вдову, что для безопасности ее средств необходимо снять все деньги со счетов и перевести их на специальный защищенный счет.

Женщина последовала указаниям и через банкомат, используя мобильное приложение и коды подтверждения, перевела крупную сумму. Далее злоумышленники уточнили, есть ли у нее возможность снять средства со счета ее несовершеннолетнего ребенка.

Для этого женщина даже оформила в органах опеки официальное разрешение на проведение данной операции. Получив его, она сняла со счета ребенка 2 млн руб., которые также перевела аферистам. Общая сумма ущерба составила 10 млн руб.

