Обещания на 3 млн рублей: как хабаровские фермеры стали жертвами планов мэрии по парковке

В Хабаровске разгорается острый конфликт между городской администрацией и местными фермерами из-за сноса старейшего в городе стихийного рынка. Вопреки предыдущим обещаниям легализовать торговлю, мэрия начала демонтаж, чтобы освободить землю под парковку, пишут в Telegram-каналах.

Этот рынок в Индустриальном районе существует более полувека. В 2019 году, после долгих споров, власти пошли фермерам навстречу и пообещали оформить разрешения. Полагаясь на эти заверения, торговцы вложили в благоустройство территории около 3 миллионов рублей.

Однако позже планы администрации изменились. Город попытался через суд обязать фермеров освободить муниципальный участок, но арбитражный суд отказал мэрии в этом требовании. Несмотря на отсутствие судебного предписания, с декабря чиновники возобновили попытки снести торговые ряды.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявляет, что город «выполняет решение суда», хотя такое решение, по данным фермеров, отсутствует. Теперь торговцы, потерявшие свои вложения, требуют вмешательства прокуратуры и губернатора края.

