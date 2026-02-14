Обещания властей пустой звук: жители задыхаются от новых свиноферм под Рязанью

В Рязанской области с новой силой разгорелся конфликт между местными жителями и аграрным бизнесом. Причиной недовольства стали планы по строительству еще одного свиноводческого комплекса в Скопинском районе. Население опасается, что новый объект усугубит и без того тяжелую экологическую ситуацию, пишет Газета.ру.

Активистка из Скопинского района поделилась с журналистами наболевшими проблемами. По словам женщины, действующий рядом свинокомплекс уже превратил жизнь людей в испытание. Она рассказала о нестерпимом запахе, который вызывает першение в горле и слезоточивость. Местные жители порой не могут выйти на улицу из-за висящего в воздухе химического тумана. Обращения в официальные инстанции, по ее наблюдениям, результатов не дают: власти ограничиваются заверениями, что вопрос решат, но ситуация не меняется.

Особое беспокойство у населения вызывает утилизация отходов. Несмотря на заявления производителей об использовании передовых экологичных технологий, люди убеждены, что стоки нелегально попадают в реки. Активистка констатирует, что предприятия нарушают нормы и попросту не справляются с переработкой отходов, что ведет к отравлению питьевой воды.

Строительство новых мощностей и расширение старых идет по всему региону. Жители уверены: если процесс не остановить, экологическая катастрофа неизбежна. Они настаивают на введении независимого экологического надзора и требуют от чиновников не слов, а конкретных шагов по защите природы и здоровья людей.

