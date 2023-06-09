Обезболь, бинты и рация: снайпер СВО рассказал, что солдаты берут на любое задание

Вот уже три года Виктор Р. работает снайпером и нос к носу встречается с противником, ведь стрелять приходится с близкого расстояния. Три месяца назад боец отправился на спецоперацию. Он рассказал, в чем секрет его «успеха» и дал советы тем, кто только собирается оказаться в зоне СВО.

Главное, по словам Виктора, — не паниковать, исключить алкоголь и прочие средства, изменяющие сознание. А еще важно на любое задание брать с собой необходимые вещи.

«Берем запас еды. Оборудование мы даже не вытаскиваем из сумки, оно всегда должно быть с собой: тепловизоры, приборы ночного видения и дальномер», — поясняет боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил стрелок, солдаты с собой берут жгуты, бинты и остальные элементы аптечки, которые необходимы при ранении. Например, уколы с обезболивающим.

«Если кто-то хочет стать снайпером, то оттачивать навыки на передовой не стоит. Пусть сначала изучит оптику в интернете, узнает, как работает винтовка, как делать поправки на ветер. Пусть походит в тир, попробует в стрелковом клубе оружие, с которым хочет работать. А еще снайпер должен уметь метать ножи, попадать в цель метров с 50-ти», — подчеркивает наш собеседник.

Как говорит Виктор, многому можно научиться в мирной жизни. И тогда, уже подготовленному, над пробовать идти в снайперы.

Ранее Р. Объяснил, почему каждый раз очень близко подходит к цели.