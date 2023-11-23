Обидчика камерунца заставили извиняться на камеру: учинившие самосуд задержаны в Твери

В Твери правоохранители уже несколько дней разбираются в инциденте с автобусом, где завязалась драка между местными жителями и гражданином Камеруна.

Ранее мы рассказывали, что ситуация возникла из-за желания пьяных молодых людей сфотографироваться с иностранцем, но тот отказал, чем и возмутил их. Началась драка, иностранец получил травмы, а обидчиков искали. Вскоре нашли – но, судя по всему, местные жители, и устроили над одним из обидчиков гражданина Камеруна самосуд.

Он записал видео с извинениями, а в кадре предстал с синяками и кровоподтеком. Как сообщает «МК в Твери», по версии правоохранителей, все случилось в Московской районе города у одного из торговых центров, именно там записывалось то видео с извинениями. Двух мужчин, устроивших самосуд, поймали местные полицейские и передали в СКР, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется расследование.