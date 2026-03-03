Обиженный россиянин не простил расставание в праздник и сжег машину возлюбленной

В Уфе 45-летний мужчина не смог смириться с расставанием и в отместку сжег автомобиль своей бывшей возлюбленной, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля на Дизельной улице. Очевидцы сообщили о возгорании иномарки Kia Rio. На место прибыли сотрудники МЧС и потушили пламя. Полицейские начали расследование и быстро вышли на след подозреваемого.

Им оказался бывший молодой человек потерпевшей. Мужчина признался, что сильно расстроился из-за разрыва, который случился 23 февраля, в День защитника Отечества. Он пытался связаться с девушкой, но она игнорировала его звонки. В тщетной попытке привлечь внимание и выплеснуть обиду он решился на поджог.

Сама потерпевшая узнала о случившемся только утром 29 февраля, вернувшись из ночного клуба. Предварительный ущерб оценен в 1 млн руб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

