«Объяснить, что не виноват»: психолог рассказал, как помочь ребенку после нападения взрослого

Инциденты с нападениями на детей в подмосковном Боброво, где женщины применяли физическое насилие к детям, требуют не только правовой, но и глубокой психологической работы. Психолог Илья Ахмедов в беседе с REGIONS разработал четкий алгоритм действий для всех участников ситуации, подчеркнув, что даже единичный случай агрессии может нанести серьезную психологическую травму.

Дети после нападений взрослых могут потерять к ним доверие, стать тревожными или агрессивными, приобрести проблемы с социализацией и неуверенность в себе. Эксперт предлагает трехуровневую систему помощи.

Первый уровень касается самой агрессорши. По словам эксперта, ей нужна психотерапия или психиатрическая помощь, где она сможет научиться контролировать свои эмоции и далее безопасно выражать злость.

Второй уровень направлен на поддержку пострадавших детей: с ними необходимо провести беседы, объяснив, что они не виноваты в агрессии взрослого, и обеспечить чувство защиты и безопасности.

Третий уровень касается родителей: им следует помочь ребенку прожить травматический опыт через игры, открытые разговоры, совместное времяпровождение и, при необходимости, обращение к детскому психологу.

Отдельно Ахмедов выделил важность профилактики. По его словам, чем раньше дети и взрослые научатся открыто говорить о своих чувствах, тем меньше вероятность подобных опасных вспышек агрессии.

Напомним, две женщины с разницей в несколько дней напали на детей в Подмосковье. Ситуацией заинтересовались в главном СК.