Объявивший об уходе на фронт Захар Прилепин выступил с лекцией в Забайкалье

Писатель и публицист Захар Прилепин, недавно заявивший о намерении отправиться в зону специальной военной операции, оказался с публичной лекцией в Забайкальском крае. Информация о его визите была подтверждена главой региона Александром Осиповым в его официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, Прилепин провел для жителей края лекцию на тему «Русская литература как оружие Победы». Мероприятие, как сообщают местные СМИ, состоялось в тот самый день, когда политик должен был уже начать воплощать в жизнь свои военные планы — 7 ноября.

Данное появление вызвало вопросы, так как ранее писатель, чье настоящее имя Евгений, эмоционально объяснял свое решение отправиться на фронт. Он заявлял о готовности «отвечать за свои слова» и отмечал, что после 50 лет не хочет проводить жизнь «за написанием книг на диване», задаваясь риторическим вопросом о смысле такого существования. Прилепин также утверждал, что планирует оказаться в зоне боевых действий уже в текущем месяце.

