Объявленная в розыск педиатр Буянова пыталась выехать из страны с крупной суммой денег

Объявленную в розыск педиатра Буянову задержали у границы России с крупной суммой денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее врач нарушила условия своей меры пресечения и пыталась скрыться от следствия. На этом основании ее объявили в розыск.

Из материалов дела следует, что ее нашли в районе, значительно удаленном от установленного судом места, вблизи границы России с иностранным государством, где живут ее родственники.

При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины крупную сумму денег и средства связи.

Напомним, Буяновой предъявлено обвинение за распространение ложной информации о ВС РФ по политическим мотивам.

Ранее сообщалось о том, что терапевт Бурнацкая перечислила способы восполнения осеннего дефицита витамина D.