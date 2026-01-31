Объявлены даты: когда будем печь блины на Масленицу и красить яйца на Пасху в 2026-м году

Календарь основных православных праздников на 2026 год, рассчитанный по многовековым пасхальным правилам, уже сформирован. Для миллионов людей это не только религиозный, но и культурный ориентир, вокруг которого выстраиваются семейные традиции и планы, пишет vladnews.

В наступающем году цикл переходящих праздников откроет Масленичная неделя, которая пройдет с 16 по 21 февраля. Сразу после нее, 23 февраля, верующие вступят в самый длительный и строгий период воздержания — Великий пост. Он продлится 48 дней и завершится 11 апреля.

Светлое Христово Воскресение, Пасха, будет праздноваться 12 апреля. Эта дата, вычисляемая по сложному лунно-солнечному циклу после весеннего равноденствия, является точкой отсчета для других важных событий. Так, на 40-й день после Пасхи, 21 мая, отметят Вознесение Господне, а на 50-й день, 31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятницу).

Ранее в Пензенской епархии заявили, что избавляться от ветхих икон нужно сожжением.