Объявлены новые правила оплаты ЖКХ в России

С 1 марта меняются правила — теперь россияне обязаны вносить плату за ЖКХ не позднее 15-го числа каждого месяца. Ранее этот срок определялся договором управления или решением общего собрания жильцов, что создавало путаницу.

Нововведение призвано сделать процесс оплаты более удобным и прозрачным. Как отметил Володин, большинство граждан получают зарплату после 10-го числа, и новый единый срок позволит им планировать бюджет без спешки и штрафов.

Кроме того, Госдума готовит пакет законопроектов, направленных на регулирование тарифов и усиление ответственности за нарушения в сфере ЖКХ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит дополнительные полномочия. Должностные лица региональных органов власти, которые неоднократно не выполняют предписания ФАС, могут быть привлечены к ответственности.

Володин подчеркнул, что защита граждан от необоснованного роста тарифов остается приоритетом. Вопросы качества и доступности коммунальных услуг находятся под особым контролем депутатов, добавил он.

