ЖКХ уходит в цифру: что изменится для должников по оплате

В России готовят переход к цифровому взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Новый механизм, предусматривающий электронные уведомления и оформление судебных приказов онлайн, должен заработать по всей стране к концу 2027 года, следует из правительственных документов, пишет РИА Новости .

Разработкой системы займутся Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Министерство цифрового развития РФ. Согласно плану, в полном объеме инструмент будет запущен в четвертом квартале 2027 года.

Переход пройдет поэтапно. Уже к концу текущего года в двух–трех регионах намерены протестировать формат онлайн-уведомления должников о вынесении судебного приказа. Предполагается, что извещения будут направляться через портал Госуслуги и систему ГИС ЖКХ.

Инициатива направлена на ускорение процедур взыскания и сокращение бумажного документооборота. В перспективе это позволит ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям оперативнее взаимодействовать с судами и должниками, а гражданам — получать официальные уведомления в цифровом формате.

