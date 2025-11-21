Обязательный перевод вывесок на русский станет нормой

С 1 марта 2026 года в России начнет работать законодательная норма, регулирующая использование русского языка в открытой городской среде. Об этом РИА Новости сообщила председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова.

По словам Казаковой, в документ внесены изменения, затрагивающие сведения, размещаемые на публичных табличках, указателях и вывесках. Теперь такие элементы должны быть представлены на русском языке в обязательном порядке.

Казакова перечислила, что стандартные обозначения вроде «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки», «касса» должны присутствовать именно на русском.

При этом допускается их дублирование на языках народов России, а также использование иностранных языков, если есть необходимость.

Депутат уточнила, что нововведения не затрагивают вопросы использования товарных знаков и названий брендов — они по-прежнему подпадают под нормы Гражданского кодекса РФ.

Ранее сообщалось, как выбрать качественную искусственную елку к Новому году.