Облачившаяся в мини-шорты дочь Агутина развлекла американцев

Молодая Елизавета пошла по стопам знаменитых родителей: она связала свою жизнь с музыкой, выбрав рок-направление. В США она держит небольшую группу, у которой уже есть заказы. Недавно дочь Варум и Агутина выступила перед американцами в заведении, где удивила своим образом. На 24-летней наследнице артистов были экстремально короткие шорты, сапоги в тон кожи и облегающая футболка Metallica.

Несмотря на яркое выступление, нашлись и недовольные. Некоторые пользователи сети предположили, что девушка выступила в трусах, а не шортах. Защитники молодой певицы осадили хейтеров: и ее мама Анджелика Варум однажды попадалась на не менее откровенных образах.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская анонсировала концерты после массовой отмены других выступлений. Звезда не теряет надежду, что хоть в одном регионе страны ее не отменят.