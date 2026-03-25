Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +15 в Москве 25 марта

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидают жителей столичного региона в среду, 25 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до плюс 13–15 градусов. В ночные часы температура опустится до минус 3 градусов.

В Московской области температурный диапазон днем составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток сохранится на уровне 746–747 миллиметров ртутного столба.

