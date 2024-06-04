Областную землю в Котельниках выкупили для благоустройства жилого комплекса

Министерство имущественных отношений Московской области заключило договор купли-продажи в отношении двух земельных участков в Котельниках, которые граничат с жилым комплексом «Новые Котельники», с ООО «РУСАГРОСОЮЗ», их общая площадь составляет 5,2 тысячи квадратных метров.

«Ранее «РУСАГРОСОЮЗ» выкупил областной земельный участок площадью 6,5 гектара. Все приобретенные участки компания будет использовать под благоустройство и рекреацию территории, расположенной возле строящегося жилищного комплекса», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На территории жилого комплекса уже построили десять домов, девять из них — ввели в эксплуатацию. Всего в его составе будет 14 новостроек. Кроме того, здесь ведется строительство детского сада, планируют возвести школу и торговый центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.