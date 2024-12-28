Областные прокуратуры предостерегли исламские организации за поддержку многоженства

Прокуратуры Нижегородской и Свердловской областей, а также столицы России внесли предостережения представителям исламских организаций по поводу их поддержки многоженства, что противоречит законодательству страны. Об этом ТАСС сообщил источник в прокуратуре.

По указанию Генеральной прокуратуры России, Нижегородская прокуратура направила предостережение председателю совета улемов ДУМ Нижегородской области Муниру Беюсову, прокуратура Свердловской области — Артуру Мухутдинову, а прокуратура Москвы — главному редактору издательства «Медина» Дамиру Мухетдинову.

Установлено, что представители ислама в Поволжье и Урале, включая Беюсова и Мухутдинова, высказываются в поддержку богословского заключения совета улемов ДУМ России от 17 декабря 2024 года, которое разрешает многоженство. Аналогичные мнения выражает и Мухетдинов.

Предостережения были выданы с целью предотвращения правонарушений, особенно в свете обращения, поданного 23 декабря в адрес ДУМ о ликвидации правовых нарушений, связанных с многоженством при равном отношении к супругам. В ведомстве подчеркнули, что такие высказывания оскорбляют женщин и нарушают права детей.

Генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила новые предостережения за поддержку многоженства мусульман.

Ранее сообщалось, что Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ дал разрешение мусульманам России на заключение до четырех религиозных браков, при условии, что муж будет относиться ко всем своим женам справедливо и одинаково.