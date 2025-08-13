Облитый кислотой пес из Шатуры обрел вторую жизнь среди волков

В Шатурском округе Подмосковья разыгралась драматическая история с псом, которая обернулась неожиданным спасением в приюте для волков. Об этом пишет интернет-издание Regions.

Местные жители сначала приняли изувеченное животное за волка, пока зоозащитники не доставили его в приют «Чертог волка» у Мишеронского. Ветеринары быстро установили: перед ними обычная собака, но жестоко облитая кислотой. Кто так поступил со зверем — неизвестно.

Псу дали символичное имя Феникс за способность «возрождаться» после перенесенных травм. Ожоги и поврежденная челюсть не сломили его дух.

Сейчас животное проявляет удивительное дружелюбие к людям. Лечение идет полным ходом: специальные препараты помогают затягиваться ранам, включая серьезное повреждение на задней лапе.

Жизнь среди волков подарила Фениксу необычный навык: сейчас он учится выть, подражая своим соседям.

«Учится выть, слушая окружение», — отмечает хранитель приют Ярослав Гайдук.

Несмотря на разницу в размерах, пес даже соревнуется через вольер с крупным волком Мироном, демонстрируя завидную храбрость.

Пока потенциальных хозяев пугает внешний вид собаки, но сотрудники приюта уверены: под шрамами скрывается веселый, умный и преданный пес.

Ранее сообщалось, что четвероногий актер из подмосковного Щелково стал звездой постановки «Вишневый сад».