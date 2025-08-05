Обломки БПЛА парализовали движение поездов в приграничном с Украиной регионе

В ночь на 5 августа движение поездов на участке Миллерово — Тарасовка в Ростовской области оказалось под угрозой срыва. Обломки сбитого беспилотника повредили контактную сеть, оставив без электричества один из путей двухпутного участка, сообщает rostovgazeta.ru.

Инцидент произошел 5 августа в 00:12 по московскому времени, но последствия ощущались весь день. На 12:00 мск зафиксировали задержки четырех пассажирских составов:

поезд № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ (опаздывал на 59 мин.)

№ 568 Москва — Анапа (на 45 мин.)

№ 284 Череповец — Анапа (на 32 мин.)

№ 102 Москва — Адлер (9 мин.).

Ремонтные бригады проводили восстановительные работы, часть движения организовали по второму пути.

Напомним, что это уже не первый случай, когда атаки дронов нарушают работу железной дороги в регионе. Только за последнюю ночь силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, но один из них успел нанести ущерб инфраструктуре. В конце июля похожий инцидент на станции Лихая привел к задержкам 132 поездов, оставив без транспорта 100 тысяч пассажиров.

СКЖД продолжает мониторить ситуацию, но пассажирам рекомендовали быть готовыми к возможным изменениям расписания.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область.