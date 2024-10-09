Обломки БПЛА повредили дом на Кубани
Обломки украинского дрона повредили дом на Кубани
Фото: [Медиасток.рф]
Беспилотник ВСУ атаковал Щербиновский район Краснодарского края. Обломки устройства повредили частный дом. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем блоге.
Глава региона отметил, что на месте чрезвычайного происшествия находятся оперативные службы. Вениамин Кондратьев поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову своевременно помочь жителям домовладения восстановить их имущество.
Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельском в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края