Обломки БПЛА повредили дом на Кубани

Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельском в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет

Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края