Обломки сбитой силами ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев привел в соцсетях подробности сбития российскими системами ПВО выпущенной украинскими боевиками по Ростову-на-Дону воздушной цели.
По словам Голубева, часть обломков упали в городской черте, есть повреждения имущества горожан.
«Обломки сбитой силами ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения имущества», - написал Голубев.
Ранее сообщалось, что украинский дрон предпринял попытку атаковать Ростов-на-Дону.