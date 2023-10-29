Украинский дрон предпринял попытку атаковать Ростов-на-Дону

Инцидент в небе над Ростовом-на-Дону произошел в районе 11 утра в воскресенье, 29 октября, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона уточнил, что украинский беспилотник был обнаружен на подлете к городу и сбит системами российской ПВО.

«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», - написал Голубев в соцсетях.

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